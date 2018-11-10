Меймене, Афганистан, , 20:03 — REGNUM 9 ноября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) произошло столкновение между Национальными силами безопасности и обороны и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате столкновения было уничтожено 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновение между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории уезда Давлатабад провинции Фарьяб.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе боёв был ликвидирован командующий «Красного подразделения» движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители 209 корпуса армии Афганистана добавили, что в результате столкновения 13 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.