ЕС призывает Косово и Сербию воздерживаться от резких мер

Приштина, , 18:26 — REGNUM В Брюсселе состоялась встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи при посредничестве Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как сообщает албанское новостное агентство «БалканВеб», Могерини заявила, что ЕС ждет от Белграда и Приштины ускорения диалога, поскольку надежды на реализацию их европейских устремлений непосредственно связаны с нормализацией отношений между республиками.

Во время переговоров с двумя президентами Могерини подчеркнула необходимость того, чтобы Косово и Сербия поддерживали атмосферу, благоприятную для хода диалога, и воздерживались от слов, действий и мер, противоречащих духу примирения. Представительница ЕС имела в виду недавнее введение Косово дополнительных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а также заявления Сербии о том, что Косово не вступит в Интерпол.

На встрече обсуждались шаги, необходимые для продвижения переговоров, а также была установлена договоренность поддерживать постоянные контакты в дальнейшем.

Перед встречей Могерини заявляла, что ожидает от двух лидеров подтверждения готовности к работе по достижению необходимого для нормализации отношений между республиками соглашения .