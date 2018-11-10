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Встреча глав Сербии и Косово в Брюсселе констатировала обострение отношений

Политика

Ее единственным результатом стала констатация обострения отношений между республиками

Встреча глав Сербии и Косово в Брюсселе констатировала обострение отношений
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Косово

Приштина, 10 ноября 2018, 19:27 — REGNUM  В Брюсселе состоялась встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи при посредничестве Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», после встречи сербский президент Александр Вучич заявил, что до тех пор, пока Косово не отменит недавно введенную дополнительную пошлину в размере 10% на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины, диалог не продолжится.

Вот как прокомментировал встречу президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи:

«Это вовсе не простые темы. Была очередная встреча в ходе финальной фазы завершения этого исключительно сложного процесса, однако в интересах обеих стран, чтобы он завершился соглашением о взаимном признании».

Также Тачи призвал представителей всех партий Косово сплотиться в процессе диалога. По его словам, Сербия заняла в ходе диалога агрессивную и высокомерную позицию, в то время как косовская делегация придерживается более прямого и сбалансированного курса на взаимное признание и открытие Косово пути в ООН, ЕС и НАТО.

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Зарубежная хроника
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