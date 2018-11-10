Президент Албании и министр сил безопасности Косово обсудили будущее армии

Тирана, , 19:58 — REGNUM Президент Республики Албания Илир Мета встретился с министром сил безопасности Косово (СБК) Рустемом Беришей.

Как передает албанское новостное агентство «КосоваПресс», президент Мета выразил поддержку «легитимных усилий институтов Косово по преобразованию СБК в Вооруженные силы».

Бериша заверил президента Мету в том, что недавние изменения в законодательстве не просто ведут к переименованию СБК, но и гарантируют формирование многонациональной профессиональной армии, оснащенной современным оборудованием и обладающей достаточной мощностью, для того чтобы выполнить конституционную обязанность по защите суверенитета и безопасности Косово.

Мета поддержал продолжение диалога, консультаций и сотрудничества Косово с США, ЕС и НАТО и другими странами региона.

В конце встречи Мета оценил усилия министерств обороны двух стран по дальнейшему укреплению сотрудничества Косово и Албании по вопросам безопасности и обороны в виде совместных проектов в гражданской обороне, образовании и военных учениях, а также в сфере компьютерной безопасности.