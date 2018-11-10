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Несмотря на громкие заявления Белграда ФРГ поддержит Косово в Интерполе

Политика

Недавно министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Косово не вступит в Интерпол

Несмотря на громкие заявления Белграда ФРГ поддержит Косово в Интерполе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Косово

Приштина, 10 ноября 2018, 17:48 — REGNUM  Премьер-министру Косово Рамушу Харадинаю пришло письмо от канцлера Германии Ангелы Меркель с ответом на просьбу поддержать Косово при вступлении в Интерпол (международная уголовная полиция).

Как передает косовское новостное агентство «КосоваПресс», это письмо Харадинай опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Фейсбук со следующими комментариями:

«Германия поддержит вступление Косово в Интерпол.

Это подтверждает письмо от канцлера Ангелы Меркель, которое я получил сегодня от посла Христиана Хельдта. Мощная дружественная поддержка Германией вступления Косово в Интерпол поступила в самый ответственный момент для внутренней консолидации нашей страны. Канцлер Меркель подчеркнула, что данный акт будет способствовать интеграции Республики Косово в международное сообщество и послужит улучшению сотрудничества в сфере безопасности и преследования международной преступности. Выражаю свою глубокую признательность немецкому государству за постоянную поддержку».

Напомним, недавно министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что попытка Косово вступить в ЕС обернется оглушительным поражением и ордерами на арест высокопоставленных представителей косовского руководства.

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Зарубежная хроника
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