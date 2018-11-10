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Президент Шри-Ланки распустил парламент

Политика

Досрочные выборы запланированы на 5 января 2019 года

Президент Шри-Ланки распустил парламент
Kolitha de Silva
Парламент. Шри-Ланка

Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 ноября 2018, 18:34 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распустил парламент. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», проведение досрочных выборов запланировано на 5 января 2019 года. Ожидается, что первая сессия нового парламента начнется 17 января.

Примечательно, что несколькими часами ранее близкий соратник президента и генеральный секретарь правящей «Партии свободы» Рохана Лакшман Пиядаси заявил о невозможности проведения досрочных выборов в условиях глубокого политического кризиса в стране. Сообщается, что причиной роспуска парламента стало отсутствие достаточного числа голосов у правящей партии для вынесения вотума доверия премьер-министру страны Махинде Раджапаксе.

26 октября 2018 года президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сместил премьер-министра Ранила Викрамасингхе и назначил на данную должность своего сторонника Махинду Раджапаксе. Представители различных политических сил страны назвали данный шаг президента неконституционным и потребовали, чтобы новый глава правительства подтвердил наличие у него необходимой поддержки в парламенте.

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Зарубежная хроника
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