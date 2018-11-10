Посол РФ в Париже: условий для встречи в «нормандском формате» нет

Париж, , 11:19 — REGNUM Условий для проведения новых переговоров в «нормандском формате» на высоком и тем более высшем уровне пока нет. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил в интервью РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков.

Дипломат рассказал, что диалог между министерствами иностранных дел России, Германии и Франции по украинской проблематике ведется на регулярно основе, но вот никаких условий для того, чтобы провести встречу в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел четырех государств (Россия, Германия, Франция, Украина) или даже на уровне лидеров, пока нет.

Мешков пояснил, что Киев продолжает саботировать Минские соглашения. Так, экономическая блокада Донбасса продолжается, ведутся регулярные обстрелы территории республик.

«Для начала надо хотя бы начать выполнять то, о чем договаривались на предыдущих встречах», — сказал посол.