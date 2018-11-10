В Турции отмечают 80-ю годовщину смерти Мустфы Кемаля Ататюрка

Анкара, , 10:53 — REGNUM В Турции сегодня, 10 ноября. отмечается 80-я годовщина со дня смерти основателя Турецкой Республики генара Мустафы Кемаля, которому турки дали почетное имя Ататюрк — «отец турок».

После поражения в Первой мировой войне Османская империя погрузилась в пучину гражданской войны, и само её существование оказалось под большим вопросом. Ситуацию осложняло то, что массы именно турецкого населения не обладали ярко выраженной идентичностью, так как на протяжении веков были народом-держателем огромной исламской империи (халифата) и в основном их идентичность строилась на основе ислам, где национальные особенности роли не играют.

Однако в ходе Первой мировой войны англичанам удалось натравить арабскую часть Османской империи на собственно турок, что в итоге привело к актуализации вопроса турецкой идентичности. После поражения в Первой мировой войне встал вопрос о разделе Османской империи и дело шло к тому, что столица — Стамбул, а также существенная часть Малой Азии достанутся грекам. Греческая армия при поддержке англичан наступала уже вглубь Малой Азии и казалось, что её ничего не остановит. Провинции на Ближнем Востоке к тому времени уже отпали от империи, также шла война с армянами в Закавказье.

Мустафа Кемель был одним из турецких генералов, который возглавил национально-революционное движение турок. Он происходил из семьи мелкого торговца лесом из города Салоники (сейчас это территория Греции). С самом детства он мечтал о военной карьере и в 12 лет поступил в подготовительную военную школу в Салониках. К началу Первой мировой войны он был уже генералом.

В тяжелейшей ситуации, когда казалось, что участь турецкого народа уже решена, он смог выиграть сражение на реке Сакарье в предместье Анкары, разбив наступающую греческую армию. В дальнейшем в ходе удачных военных действий и политико-дипломатических ходов, Кемаль смог востановить турецкий контроль за Малой Азией. некоторыми районам Закавказья и вернуть Стамбул.

23 апреля 1920 года открытие Великого национального собрания Турции (ВНСТ), бывшего тогда чрезвычайным органом власти, сочетавшим законодательную, исполнительную и судебную власть, стало провозвестником создания Турецкой республики. Первым председателем ВНСТ стал Кемаль.

2 ноября 1922 года халифат и султанат были отделены друг от друга; султанат упразднялся. В 1924 году был упразднен и халифат.

29 октября 1923 года была провозглашена республика с Кемалем в качестве её президента. 20 апреля 1924 года была принята 2-я конституция Турецкой республики, действовавшая до 1961 года.

Кемаль, сразу же заложил светский характер новой республики. Турецкий алфавит был переведен с арабской вязи на латиницу. Опорой нового режима стала армия. Была проведена довольно жесткая вестернизация, а также реформы во многих сферах общества и государственного управления. Особый упор Кемаль делал на развитие промышленности, так как поражение Турции в Первой мировой войне во многом было обусловлено тем, что старая Османская империя так и не смогла провести модернизацию.

24 ноября1934 годатурецкий парламент присвоил ему фамилию «Ататюрк» («отец турок» или «великий турок», турки предпочитают второй вариант перевода).

Умер Кемаль в 1938 году.