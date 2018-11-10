Президент Австрии: шпионское дело экс-полковника должно быть расследовано

Вена, , 09:34 — REGNUM Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал тщательно расследовать шпионский скандал с 70-летним отставным полковником австрийской армии, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом австрийский президент заявил в интервью изданию Österreich.

«Шпионаж неприемлем. Конечно, это дело должно быть тщательно расследовано», — сказал ван дер Беллен.

Напомним, что в Австрии был задержан отставной 70-летний полковник, который, по данным австрийской контрразведки, много лет передавал России какие-то секретные сведения и получал за это вознаграждение.

Российские власти заявили, что им ничего не известно об этом деле. Послу Австрии в Москве был заявлен протест.