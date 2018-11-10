Токио хочет заставить жителей Окинавы смириться с американской базой

Токио, , 09:19 — REGNUM Правительство Японии собирается приложить максимальные усилия для того, чтобы достичь понимания жителей префектуры Окинава по вопросу переноса американской военной базы Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко в пределах этой же префектуры. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая на переговорах с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки.

По словам Ивая, японские власти хотят нивелировать опасность базы Футэмма и осуществить возврат территории в этом районе. Глава Минобороны Японии выразил уверенность, что позиция центрального правительства совпадает с позицией местных властей по данному вопросу.

«Мы намерены приложить все усилия, чтобы добиться понимания населения по этой проблеме», — подчеркнул он.

При этом Ивая подчеркнул, что строительные работы в районе бухты Хэноко, куда будет перенесена американская база, должны быть продолжены.

Губернатор Тамаки при этом заявил, что японским властям следует отказаться от строительства новой американской базы на Окинаве, так как жители префектуры выступают категорически против. Он также обратил внимание, что на фоне саммита лидеров США и Северной Кори ситуация с безопасностью в Восточной Азии изменилась и Токио не следует рассматривать вариант переноса базы Футэмма в пределах Окинавы как единственно возможный.

Напомним, что американская база на Окинаве служит постоянный источником опасности для жителей префектуры. Американские военные, которые несут службу на базе, пользуются принципом экстерриториальности и японские законы на них не распространяются. Случаи изнасилования и нападения на местных жителей американскими военные происходят постоянно. Ситуацию осложняет то, что база Футэмма расположена в густонаселенном районе Гинован. Власти Окинавы постоянно требуют убрать базу с острова. Однако центральное правительство в Токио не может этого сделать, так как степень зависимости японских властей от США остается довольно высокой.

В 2013 году после длительных и тяжелых переговоров власти Окинавы согласились на перенос базы Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко в пределах этой же префектуры. Но в 2015 году тогдашний губернатор префектуры Такэси Онага отменил это решение и вновь потребовал убрать американскую базу с Окинавы совсем.

Онага проиграл все судебные разбирательства по этому вопросу, но не сдался и запрещал начало строительства новой базы. В разгар политической борьбы он скончался. 30 сентября на пост губернатора Окианвы был избран оппозиционер Тамаи, который продолжил линию Онгаи и также запретил строительство базы. Тем не менее центральное правительство 1 ноября возобновило строительство новой американской базы.