СМИ: США будут превосходить КНР в технологиях до конца XXI века

Пекин, , 09:04 — REGNUM Соединенные Штаты сохранят свое технологическое преимущество над Китаем до конца XXI века, такой вывод следует из статьи, опубликованной 10 ноября в китайском издании Global Times.

Автор публикации пишет, что с учетом всех возможных факторов как внешнего, так и внутреннего характера, в Китае скорее всего не будет мощного подъема в области передовых технологий.

«В течение ближайших десятилетий и даже до конца XXI века по потенциалу высоких технологий, судя по всему, США будут превосходить КНР», — говорится в редакционной статье издания, которое выступает в качестве структурного подразделения официальной газеты КПК «Жэньминь жибао».

Также материале Global Times подчёркивается, что Китай готов отказаться от своих амбиций в направлении технологического превосходства и «запастись терпением», стремясь к глобализации. Это нужно виду того, что: «Китай в значительной мере вовлечен в процесс глобализации, в то время как Соединенные Штаты и западные страны — крупнейшие в мире разработчики и собственники, а также рынки интеллектуальной собственности», — считают авторы статьи.

Также в статье отмечается, что позиции Пекина на внешнеполитической арене все ещё не являются выигрышными, потому что во всех планах национального развития приходится учитывать мнение США и других стран Запада.

При этом авторы считают, что стремление некоторых американцев ограничит китайский научно-технический прогресс — это «самонадеянность и зазнайство» и США должны «проявить уважение к трудолюбию и мудрости китайцев» и отказаться от гегемонии в области высоких технологий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ заявил, что случае прямого военного столкновения между Китаем и США мир ожидает глобальная катастрофа.