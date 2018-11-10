Генштаб ВСУ утверждает, что не отстранял капелланов из УПЦ МП

Киев, , 07:52 — REGNUM Генеральный штаб вооруженных сил Украины назвал манипуляцией информацию о том, что капелланов (военных священников) канонической Украинской православной церкви Московского патриархата не допускают в военные части. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 10 ноября, на официальной странице пресс-службы Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

«Отдел взаимодействия с военными капелланами центра морально-психологического обеспечения вооруженных сил Украины сообщает, что указанная выше информация является неправдивой и манипулятивной», — сказано в сообщении.

В генштабе ВСУ утверждают, что капелланов для военных частей отбирают из той религиозной организации которую указывают командиры воинских частей. А те, в свою очередь, подают запрос на основании пожеланий солдат, которое устанавливается через анонимный опрос.

Утверждается, что никаких других документов, устанавливающих запреты или преференции тем или иным религиозным организациям в ВСУ якобы не существуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября настоятель храма Архистратига Михаила архимандрит Лука заявил, что его храм, расположенный в воинской части А-0222 9президентский полк ВСУ) был передан раскольникам из Украинской православной церкви «Киевского патриархата».

Также он заявил, что были сформированы списки священником УПЦ МП, которых назвали «участниками гибридной войны». Всех священников из списка велено не допускать к личному составу ВСУ.