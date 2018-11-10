Министры обороны США и Китая обсудили проблемы безопасности

Пекин, , 07:44 — REGNUM О необходимости развития межармейских отношений Китая и США заявили министры обороны этих стран в ходе встречи в Вашингтоне 9 ноября. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

9 ноября в Вашингтоне состоялась встреча представителей КНР и США, посвященная вопросам безопасности. Китайскую сторону представлял министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, американскую — министр обороны США Джеймс Мэттис.

Вэй Фэнхэ заявил, что страны должны укреплять доверие и проводить совместную работу по предотвращению конфликтов.

Джеймс Мэттис отметил, что в Вашингтоне надеются на преодоление разногласий с Китаем и развитие межармейских связей.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча министров обороны США и Китая состоялась 18 октября в рамках конференции в Сингапуре. Джеймс Мэттис охарактеризовал эти переговоры как «прямы и искренние» и пригласил Вэя Фэнхэ в Вашингтон.