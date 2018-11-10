Суббота, 10 Ноября 2018 года
09:12:00 МСК

Министры обороны США и Китая обсудили проблемы безопасности

Политика

9 ноября в Вашингтоне состоялась встреча представителей КНР и США, посвященная вопросам безопасности

Пекин, 10 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  О необходимости развития межармейских отношений Китая и США заявили министры обороны этих стран в ходе встречи в Вашингтоне 9 ноября. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

9 ноября в Вашингтоне состоялась встреча представителей КНР и США, посвященная вопросам безопасности. Китайскую сторону представлял министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, американскую — министр обороны США Джеймс Мэттис.

Вэй Фэнхэ заявил, что страны должны укреплять доверие и проводить совместную работу по предотвращению конфликтов.

Джеймс Мэттис отметил, что в Вашингтоне надеются на преодоление разногласий с Китаем и развитие межармейских связей.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча министров обороны США и Китая состоялась 18 октября в рамках конференции в Сингапуре. Джеймс Мэттис охарактеризовал эти переговоры как «прямы и искренние» и пригласил Вэя Фэнхэ в Вашингтон.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить