Саудовская Аравия отвергает помощь США по дозаправке самолётов в воздухе

Эр-Рияд, , 07:30 — REGNUM О намерении отказаться от помощи США по дозаправке самолётов в воздухе для войны с Йеменом сообщила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Заявление об этом опубликовало 10 ноября официальное информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

В заявлении сказано, что, поскольку коалиция смогла сама улучшить возможности по дозаправке в небе, было принято решение, после предварительной консультации с США, отказаться от помощи по дозаправке в воздухе для военных операций в Йемене.

В Пентагоне, в свою очередь, отказались от комментариев по возникшей ситуации, поскольку, на данный момент проводятся переговоры с партнёрами.

При это ранее агентство Reuters сообщало, что США поддерживают решение Саудовской Аравии.

Напомним, что военный конфликт в Йемене между правительственными силами и посвтанцами-хуситами продолжается с 2014 года. Саудовская Аравия поддерживает правительственные войска. 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции был зверски убит журналист Джамаль Хашогги. После его убийства США стали угрожать Саудовской Аравии принятием мер. Одной из таких мер должен был стать отказ по дозаправке самолётов коалиции в воздухе для военных действий в Йемене.