Лондон, , 07:24 — REGNUM Причина ненависти Запада к России кроется в том, что Москва проводит собственную внешнюю политику и занимается протекционизмом в экономике. Такое мнение высказывают британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy», выдержки из которой 10 ноября приводит английское издание CounterPunch.

В книге, составленной по принципу вопрос-ответ, когда Элфорд задает провокационные вопросы, а Коулз дает на них развернутые ответы, политологи показывают свое мнение об отношениях между Россией и Великобританией с США. Как утверждают Элфорд с Коулзом, Москва своим нежеланием поддаваться Вашингтону, мешает США сохранять их мировую гегемонию.

Также Ти Джей Коулз подчеркивает, что Лондон считает Россию врагом уже с начала ХХ века и называет тот период «первой холодной войной», так как в то время ведущие державы вели борьбу за передел рынков и стратегических ресурсов, а после того как к власти в России пришли большевики, она стала также представлять собой и идеологическую угрозу.

После того, как Борис Ельцин покинул пост президента, Россия начала двигаться к «экономическому национализму», потому что рынки перестали быть свободными. Это вкупе с развитием не нравится Западу. При этом авторы подчеркивают, что, по их мнению, Россия и Китай не представляют угрозы.

Отметим, ранее, 8 ноября, историк из Франции Эдуард Юссон заявил о необходимости поблагодарить Россию за её вклад в победы в мировых войнах.