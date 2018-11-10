Депутат сейма Литвы: Мы могли бы и не покупать гречку у нехорошей России

Вильнюс, , 05:31 — REGNUM Рост импорта российской гречки ведется несмотря на враждебные действия со стороны России, заявил депутат литовского сейма Казис Старкявичюс («Союз Отечества — Христианские демократы Литвы»), сообщает Sputnik Литва.

«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры с Украины или из других стран», — заявил Старкявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский МИД предостерег бизнесменов от контактов с компаниями, в отношении которых Европейский союз ввел санкции. Литовский департамент госбезопасности в свою очередь приравнял к шпионажу любые деловые отношения с российскими компаниями.

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