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Депутат сейма Литвы: Мы могли бы и не покупать гречку у нехорошей России

Политика

Как мириться с ростом импорта российской гречки?

Вильнюс, 10 ноября 2018, 05:31 — REGNUM  Рост импорта российской гречки ведется несмотря на враждебные действия со стороны России, заявил депутат литовского сейма Казис Старкявичюс («Союз Отечества — Христианские демократы Литвы»), сообщает Sputnik Литва.

«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры с Украины или из других стран», — заявил Старкявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский МИД предостерег бизнесменов от контактов с компаниями, в отношении которых Европейский союз ввел санкции. Литовский департамент госбезопасности в свою очередь приравнял к шпионажу любые деловые отношения с российскими компаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве бизнес с Россией приравняли к шпионажу

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