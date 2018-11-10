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Бомбисту из США грозит пожизненный срок

Политика

Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам

Вашингтон, 10 ноября 2018, 05:11 — REGNUM  Подозреваемому в отправке посылок со взрывчаткой американским политикам, общественникам и бизнесменам Сезару Сайоку может грозить пожизненное заключение, сообщает AFP.

Сообщается, что Сайоку предъявлены обвинения по 30 пунктам, включая пять эпизодов использования оружия массового поражения, а также обвинения в перемещении взрывчатки из одного штата в другой. По совокупности обвинений подозреваемому может грозить пожизненный срок заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября сотрудники американских спецслужб арестовали подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами. Им оказался 56-летний житель штата Флорида Сезар Сайок.

Следствие предполагает, что именно он отправлял посылки со взрывчаткой экс-президентам США Бараку Обаме и Биллу Клинтону, а также другим политическим и общественным деятелям, несогласным с политикой Дональда Трампа. Отмечается, что в списке для рассылки у Сайока фигурировали сто человек.

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