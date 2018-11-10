Депутат рады: Украинские политики боятся ответственности

Киев, , 04:17 — REGNUM Нынешние украинские политики боятся взять на себя ответственность за возвращение мира, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская («Оппозиционный блок»), передает телеканал NEWSONE.

«Все нынешние политики кричат, начитавшись социологов, что они «за мир», но никто не предлагает реальный план, как его достичь, — сказала Королевская. — И никто не хочет брать на себя ответственность за возвращение мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что СБУ запланировала провокации в Азовском море для вторжения на территорию Республики.

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