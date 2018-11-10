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Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к саммиту по Сирии

Политика

А также отношения между Россией и Турцией

Москва, 10 ноября 2018, 02:52 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к встрече по Сирии в Астанинском формате, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что стороны обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии, а также оценили ход подготовки к встрече в Астане по этому вопросу. Встреча в Астанинском формате намечена на конец ноября 2018 года.

«С.В.Лавров и М. Чавушоглу также обменялись оценками по ряду других направлений взаимодействия внешнеполитических ведомств России и Турции», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в турецком Стамбуле прошел саммит по Сирии с участием лидеров России, Германии, Франции и Турции. В ходе трехчасовой встречи стороны обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии. США официально поддержали решения этого саммита.

Читайте ранее в этом сюжете: США поддержали саммит по Сирии в Стамбуле

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Мирное урегулирование в Сирии
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