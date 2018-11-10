Руководство «Нафтогаза»: Украину могут выгнать из энергосообщества ЕС

Киев, , 01:33 — REGNUM Решение украинского правительства продлить специальные обязательства на газовом рынке для «Нафтогаза» может привести к исключению Украины из Европейского энергетического сообщества, сообщил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает Russia Today.

Ссылаясь на письмо главы секретариата Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янеза Копача «с резкой критикой постановления правительства», которое разместил Витренко в соцсети, он написал, что есть риск потери международной финансовой помощи и исключения из энергосообщества.

Отметим, в письме Копач указывает, что постановление принято в условиях сверхсекретности — в нарушение статьи 11 закона о рынке газа, предусматривающей обсуждение с ЕЭС. Теперь, по словам Копача, будет разбирательство против украинских властей.