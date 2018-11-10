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Выплаты Nord Stream и Nord Stream 2 «Газпрому» пойдут приставам Швейцарии

Политика

Вердикт вынесен по требованию «Нафтогаза»

Москва, 10 ноября 2018, 01:02 — REGNUM  Выплаты операторов Nord Stream и Nord Stream 2 «Газпрому» перенаправят по решению суда приставам Швейцарии, пишет газета «Комммерсантъ».

Судебное разбирательство было инициировано украинским «Нафтогазом», чтобы взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд. Операторам обоих газопроводов теперь нельзя совершать каких бы то ни было выплат «Газпрому»: деньги компаний будут выплачиваться швейцарским приставам.

Напомним, речь идет о деньгах, которые по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен платить «Нафтогазу». В итоге российский поставщик оказался должен украинскому покупателю $2,56 млрд.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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