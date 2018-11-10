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Серебренников обвинил Мединского в прекращении финансирования «Платформы»

Политика

Соответствующее заявление он сделал на суде

Москва, 10 ноября 2018, 00:45 — REGNUM  Министр культуры Владимир Мединский свернул финансирования проекта «Платформа», заявил режиссер Кирилл Серебренников, арестованный по делу о хищениях бюджетных средств, на суде, сообщает радио «Говорит Москва».

По словам Серебренникова, Мединский не только свернул все экспериментальные проекты «Седьмой студии», но и «забрал себе куда-то» средства для проекта «Платформа». При этом, как подчеркнул он, деньги на проект были выделены из бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Серебренников является фигурантом по уголовному делу «Седьмой студии» о хищении 133 млн бюджетных средств.

Помимо него по делу проходят еще пять человек. Им предъявлены обвинения в организации преступной схемы. Министерство культуры России требует взыскать похищенные бюджетные деньги в качестве гражданского иска.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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