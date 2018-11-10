От авиаудара «коалиции» США в Сирии погибли 26 жителей города Хаджин

Хаджин, Сирия, , 00:03 — REGNUM Не менее 26 мирных жителей сирийского города Хаджин погибли в результате авиаудара ВВС так называемой «коалиции» США, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ.

По утверждению сирийцев, целью воздушного удара должно было стать одно из укреплений боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в результате были атакованы дома местных жителей.

Напомним, сирийский город Хаджин, расположенный на восточном берегу Евфрата, уже несколько месяцев безуспешно штурмуют отряды подконтрольных США «Сирийских демократических сил», однако удерживающие их боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только отражают их атаки, но и расширяют зону своего контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США и их сателлитов действуют на территории Сирии без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН. Официальный Дамаск неоднократно обращался по этому поводу к «мировому сообществу».

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