Антииранские санкции США направлены на помощь российской нефтедобыче?

Москва, , 23:52 — REGNUM 8 ноября Wall Stree Journal обеспокоился тем, что основной выигрыш от введения Штатами санкций против Ирана может получить Россия.

Многим нефтеперерабатывающим заводам в Европе и в Азии, покупающим иранскую нефть, с технологической точки зрения проще всего переключиться именно на российскую нефть — она по своим характеристикам, включая содержание серы максимально похожа на нефть с месторождений Ирана.

С другой стороны, пишет американское издание, России с политической точки зрения нет никакой выгоды портить отношения с Ираном. «Поэтому в России говорят, что не принимают американские санкции и готовы принимать иранскую нефть по бартеру.» В таком случае иранские компании будут отправлять свою нефть на внутренний рынок России, а та, в свою очередь, будет отправлять образующиеся излишки на международные рынки.

Что бы ни писала американская пресса, остановить такой проект сотрудничества США не могут. По той же схеме Иран сможет получать из России необходимые ему технику и продовольствие, российские нефтяные компании могут получить преференции для того, чтобы они могли заместить европейские компании, уходящие из нефтяных проектов на территории Ирана. После подписания в августе этого года пятистороннего соглашения о правовом статусе Каспийского моря США и европейские страны не имеют возможности препятствовать транспортным поставкам между Россией и Ираном. Реализация бартерного проекта выгодна и России, и Ирану — российские компании смогут увеличить свои прибыли, для Ирана это станет значительным смягчением воздействия американских санкций.