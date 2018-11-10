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ООН просит Трампа принять «караван мигрантов»

Политика

«Любой беженец, нуждающийся в защите и оказании гуманитарной помощи, должен получить их незамедлительно и беспрепятственно»

Женева, Швейцария, 10 ноября 2018, 00:02 — REGNUM  Управление верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН) просит правительство США принять мигрантов из Центральной Америки, которые «нуждаются в защите и гуманитарной помощи», 9 ноября передает агентство Reuters.

«УВКБ ожидает, что все страны, в том числе Соединенные Штаты, сохранят приверженность тому, что любой беженец, нуждающийся в защите и оказании гуманитарной помощи, должен получить их незамедлительно и беспрепятственно — в соответствии с Протоколом о беженцах 1967 года, участником которого являются США», — говорится в заявлении УВКБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 ноября первый и самый крупный караван мигрантов, в котором находится 4000 человек, вышел из Мехико в сторону американской границы. Вслед за ним по направлению к США движутся еще несколько караванов.

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