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Путин и Порошенко не будут встречаться в Париже

Политика

Президенты России и Украины примут участие в совместных мероприятиях с другими лидерами

Киев, 9 ноября 2018, 23:36 — REGNUM  Встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко в Париже не планируется, сообщает 9 ноября «Украинская правда».

По информации источников издания, Путин и Порошенко будут присутствовать на совместных мероприятиях с другими мировыми лидерами, однако двусторонней встречи они проводить не будут.

При этом сообщается, что у президента Украины запланирован ряд встреч с главами других государств.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление представителя Петра Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко о том, что во французской столице может состояться встреча «нормандской четвёрки».

Напомним, Владимир Путин планирует 11 ноября посетить Париж для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В торжественных мероприятиях примут участие лидеры более 80 стран.

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