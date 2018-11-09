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Стало известно, что ресторатор Пригожин делал на встрече Шойгу с Хавтаром

Политика

Ливийский маршал Хавтар побывал в Москве с официальным визитом

Москва, 9 ноября 2018, 23:15 — REGNUM  Российский ресторатор Евгений Пригожин присутствовал на встрече министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хавтаром, так как обеспечивал официальный обед. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Напомним, в сети ранее пресс-служба ливийской армии опубликовала видеозапись со встречи возглавляемой маршалом Хафтаром ливийской делегации главой Минобороны РФ и начальником Генерального штаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым. На видеоролике заметно, как военные проходят в зал мимо стоящего около дверей ресторатора Евгения Пригожина.

В либеральных СМИ сразу же поползли слухи о том, что присутствие Пригожина тут не случайно, так как он якобы является владельцем одной из российских частных военных компаний, и якобы воины российских ЧВК уже находятся в Ливии.

Однако присутствие Пригожина оказалось легко объяснимым, так как ресторан обеспечивал официальный обед ливийской делегации и российских военных. Кроме того, он обсуждал культурную программу визита ливийской делегации.

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Дела Минобороны
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