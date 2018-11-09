Луценко: На Украине в незаконном обороте находится 3 млн единиц оружия

Киев, , 22:42 — REGNUM На Украине в незаконном обороте находится более 3 млн единиц оружия. Об этом 9 ноября заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».

"По данным МВД, мы имеем в стране более трёх миллионов нелегального нарезного оружия», — сказал Луценко, отметив, что рост нелегального оборота оружия связан с продолжающимся конфликтом в Донбассе.

В контексте данного разговора генпрокурор также сообщил, что за период с начала 2018 года на Украине было зарегистрировано 1241 убийство и 1717 случаев разбоя.

Как передавало ИА REGNUM, в конце октября глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин заявил, что на руках у населения Украины в настоящее время находится около пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

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