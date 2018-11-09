Луценко останется на посту генерального прокурора Украины

Киев, , 23:01 — REGNUM В должности генерального прокурора Украины останется Юрий Луценко. Об этом чиновник заявил лично журналистам, сообщает 9 ноября УНИАН.

Напомним, 6 ноября Луценко заявил в Верховной раде во время доклада о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, что подает в отставку. Позже генпрокурор направил президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Однако Порошенко вернул генпрокурору его заявление, оставив его неудовлетворенным.

Также Луценко говорил, что уход с должности — его «принципиальное решение», которое он высказал Порошенко. Также генпрокурор отмечал, что между ним и президентом был «острый разговор» и что Порошенко «не воспринял шага» Луценко.