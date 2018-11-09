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Луценко останется на посту генерального прокурора Украины

Политика

Об этом он заявил лично

Киев, 9 ноября 2018, 23:01 — REGNUM  В должности генерального прокурора Украины останется Юрий Луценко. Об этом чиновник заявил лично журналистам, сообщает 9 ноября УНИАН.

Напомним, 6 ноября Луценко заявил в Верховной раде во время доклада о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, что подает в отставку. Позже генпрокурор направил президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Однако Порошенко вернул генпрокурору его заявление, оставив его неудовлетворенным.

Также Луценко говорил, что уход с должности — его «принципиальное решение», которое он высказал Порошенко. Также генпрокурор отмечал, что между ним и президентом был «острый разговор» и что Порошенко «не воспринял шага» Луценко.

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Политическая жизнь Украины
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