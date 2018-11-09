Путин будет участвовать в реформировании обязательного соцстрахования

Москва, , 22:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял предложение главы Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаила Шмакова принять участие в работе совета по реформированию обязательного социального страхования. Речь об этом зашла сегодня, 9 ноября, в ходе рабочей встречи президента со Шмаковым.

По словам Шмакова, ФНП предлагает создать специальный совет по реформированию обязательного социального страхования под патронатом президента, для того чтобы межведомственные противоречия можно было проще разрешать.

Путин согласился принять участие в подобном совете, но отметил, что вопрос реформирования системы обязательного социального страхования — это в большей степени прерогатива правительства России.

«Но я, разумеется, буду принимать в этом участие», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, что обязательное социальное страхование — часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам.