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К украинской «Оппозиционной платформе» могут присоединиться еще партии

Политика

Ранее «Оппозиционный блок» объединился с партией «За життя»

Киев, 9 ноября 2018, 22:56 — REGNUM  К «Оппозиционной платформе — За життя» могут присоединиться еще пять-шесть партий, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко, сообщает 9 ноября «112 Украина».

По его словам, «Оппозиционный блок» и «За життя» около двух месяцев вели диалог об объединении. Сейчас к новой платформе могут присоединиться еще пять-шесть оппозиционных партий, пока что идут переговоры, отметил Бойко.

Напомним, ранее лидер партии «За життя» Вадим Рабинович и глава партии «Оппозиционный блок» подписали соглашение об объединении, целью которого станут «достижение мира на Украине», «прекращение экономического геноцида в стране» и «превращение Украины Швейцарию Восточной Европы».

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Политическая жизнь Украины
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