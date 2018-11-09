К украинской «Оппозиционной платформе» могут присоединиться еще партии

Киев, , 22:56 — REGNUM К «Оппозиционной платформе — За життя» могут присоединиться еще пять-шесть партий, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко, сообщает 9 ноября «112 Украина».

По его словам, «Оппозиционный блок» и «За життя» около двух месяцев вели диалог об объединении. Сейчас к новой платформе могут присоединиться еще пять-шесть оппозиционных партий, пока что идут переговоры, отметил Бойко.

Напомним, ранее лидер партии «За життя» Вадим Рабинович и глава партии «Оппозиционный блок» подписали соглашение об объединении, целью которого станут «достижение мира на Украине», «прекращение экономического геноцида в стране» и «превращение Украины Швейцарию Восточной Европы».