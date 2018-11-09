В сирийском Алеппо военный погиб под обстрелом боевиков

Алеппо, Сирия, , 22:26 — REGNUM В сирийской провинции Алеппо из-за обстрела, устроенного боевиками, погиб один военнослужащий сирийской правительственной армии, сообщил 9 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По информации Центра, военнослужащий вооруженных сил САР погиб при обстреле населенного пункта Кудехи провинции Алеппо.

Кроме того, обстрелам подверглись западные пригороды города Алеппо.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Кудехи провинции Алеппо и западных пригородов города Алеппо. При обстреле населенного пункта Кудехи провинции Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР», — указано в сообщении.

В то же время российский Центр осуществил гуманитарные акции в населенных пунктах Адра провинции Риф-Дамаск и Хазах провинции Хомс, где местным жителям были розданы 900 наборов продовольствия.

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