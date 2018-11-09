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Норвегия прекращает экспорт оружия саудитам

Политика

Правительство скандинавской страны обеспокоено «последними событиями в Саудовской Аравии и регионе»

Норвегия прекращает экспорт оружия саудитам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Осло, 9 ноября 2018, 22:31 — REGNUM  Норвегия остановит экспорт оружия саудитам — правительство скандинавской страны заявляет о прекращении выдачи лицензий на экспорт оружия и вооружений в Саудовскую Аравию, 9 ноября передает агентство Associated Press.

По словам министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, правительство решилось на данный шаг из-за «последних событий в Саудовской Аравии и регионе, а также тревожной ситуации в Йемене».

Как сообщало ИА REGNUM, после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги об остановке экспорта оружия в Саудовскую Аравию заявило правительство Германии.

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