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«Мне пришлось это исправлять». Трамп обвинил Обаму в развале армии США

Политика

Таким оригинальным образом Трамп ответил жене Барака Обамы, обидевшейся на него в своей книге

Вашингтон, 9 ноября 2018, 21:52 — REGNUM  Армия США была развалена и истощена во время президентства Барака Обамы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом 9 ноября сообщил телеканал CNN, пояснив, что таким образом президент США ответил супруге Барака Обамы, написавшей в своей книге, что Трамп участвовал в движении birther, обвинявшего Барака Обаму в нелегитимном избрании на пост президента, так как он якобы получил гражданство США не по праву рождения. Этого Мишель Обама Трампу простить не может.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не простит Бараку Обаме истощения и развала американской армии, что поставило под угрозу безопасность граждан США.

«В ответ я тоже могу сказать, что я никогда не прощу его за то, что он сделал с армией США. Она была истощена, и мне пришлось это исправлять», — заявил Трамп. .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 ноября Трамп на пресс-конференции по итогам выборов в конгресс обвинил Обаму в воссоединении Крыма с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп предложил обвинить Россию в проблемах с подсчётом голосов в США

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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