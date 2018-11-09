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Талибы* начали наступление в афганской провинции Газни

Политика

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы* начали наступление в афганской провинции Газни
Иллюстрация:  Tasnimnews.com
Афганские террористы

Газни, Афганистан, 9 ноября 2018, 21:27 — REGNUM  В афганской провинции Газни с 7 ноября продолжается наступление отрядов исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 9 ноября афганское информагентство AfTAG.

По информации агентства, ранним утром 7 ноября отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремительно атаковали Джагорский район провинции Газни, являвшийся одним из главных оплотов кабульского правительства в этом регионе.

Сообщается, что афганские силовики ограничиваются пассивной обороной своих укрепленных пунктов, в то время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже захватившие несколько из них, быстро маневрируют своими силами, маскируясь и оставаясь необнаруженными авиаразведкой.

В провинцию Газни перебрасываются дополнительные силы кабульского правительства.

Отмечается, что военные контингенты НАТО, находящиеся в Афганистане, не проявляют какой-либо активности в этой ситуации.

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