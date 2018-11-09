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Британское правительство покинул брат Бориса Джонсона

Политика

Джо Джонсон подал в отставку в знак протеста против политики Терезы Мэй

Британское правительство покинул брат Бориса Джонсона
Иван Шилов © ИА REGNUM
Борис Джонсон

Лондон, 9 ноября 2018, 21:33 — REGNUM  Джо Джонсон, брат экс-главы британского МИДа Бориса Джонсона, ушел в отставку с поста министра транспорта Великобритании, 9 ноября передает агентство Associated Press.

«Мне становится все более ясно, что соглашение о выходе… будет ужасной ошибкой», — прокомментировал Джонсон свой выход из правительства Терезы Мэй.

Напомним, Борис Джонсон был отправлен в отставку из-за несогласия с планами правительства Мэй по соглашению о Brexit с Евросоюзом.

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