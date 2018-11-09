Клинцевич предупредил о планах Киева по «этническим зачисткам»

Москва, , 21:22 — REGNUM Власти Украины собираются не интегрировать Донбасс, а проводить там этнические зачистки, заявил 9 ноября член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, Киев не хочет решать проблемы региона — «платить пенсионные выплаты, организовывать рабочие места, восстановление разрушенного хозяйства».

«Как только придет украинская власть на эти территории, начнутся этнические зачистки, людей начнут убивать», — сказал Клинцевич.

Напомним, на 11 ноября 2018 года в Донецкой и Луганской народных республиках запланированы выборы. В их преддверии официальный Киев выступил с рядом угрожающих заявлений. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пообещал уголовную ответственность организаторам и участникам выборов.