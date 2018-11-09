Куратор «Миротворца» обиделся в российском телеэфире

Москва, , 21:06 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко 9 ноября отказался продолжить участие по видеосвязи в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Ему не понравились слова ведущей Ольги Скабеевой, которая представила его зрителям.

«На прямой связи небезызвестный, наверное даже печально знаменитый Антон Геращенко. Помимо того, что депутат Верховной рады, вы как-то имели неосторожность, я надеюсь, вы одумались, назвали жителей Донбасса бомжами, наркоманами и отребьем, также вы курируете тот самый список, базу «Миротворец». Тем не менее, вы наверное сейчас все осознаете, и в Киеве тех, кто разделял вашу точку зрения, также настроите на позитивный лад. Что в конечно итоге делать с Донбассом, если все-таки отказаться от идеи называть людей террористами, и попытаться прийти к миру. Есть ли такая опция, приходило ли вам это в голову в Киеве?» — спросила Скабеева.

В ответ Геращенко заявил, что ведущая солгала «ровно на 50%».

«Я никогда не называл жителей Донбасса бомжами и отребьем, это вы себе сами там придумали, а вот то, что базу «Миротворец» я поддерживаю и считаю, что эта база очень нужна для того, чтобы фиксировать всех тех людей, которые выступают против нашей страны — это да, это правда. Поскольку вы уже начали со лжи, я понимаю, что запись этого эфира вы переиначите, как вы хотите, то я отключаюсь», — сказал Геращенко.

Картинка прервалась.

«Правда глаза гложет, чего уж там», — прокомментировал ведущий Евгений Попов. Он добавил, что программа выходит в прямом эфире, а не в записи, как полагает Антон Геращенко.

Через несколько минут на экран крупным планом вывели сообщение украинского сайта «Гордон» с цитатой политика. Материал с пометкой «эксклюзив» был опубликован 10 ноября 2014 года.

Украинский сайт «Миротворец» публикует личные данные людей, которых называет «сепаратистами» и «агентами Кремля».