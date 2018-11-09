Порошенко не принял отставку Луценко с поста генпрокурора Украины

Киев, , 20:28 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко отклонил прошение об отставке, которое было подано генеральным прокурором Юрий Луценко. Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службе главы государства, передаёт «Интерфакс-Украина».

Как пояснили в администрации президента, Порошенко не принял отставку генпрокурора с учётом того, что Луценко «получил вотум доверия в парламенте», когда за его отставку во время рейтингового голосования было подано всего 38 голосов.

Кроме того, как сообщается, президент руководствовался соображением, что перед Луценко на посту прокурора «стоят важные задачи».

Как передавало ИА REGNUM, Юрий Луценко объявил об уходе в отставку 6 ноября во время выступления в Верховной раде по делу об убийстве чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Позднее по просьбе первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко в Верховной Раде был поставлен на рейтинговое (предварительное) голосование, в ходе которого 38 депутатов высказались «за» и 116 — «против».

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