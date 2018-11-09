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Порошенко: «Генпрокурора Украины Луценко ждут важные задачи»

Политика

Юрию Луценко не удалось уйти в отставку

Киев, 9 ноября 2018, 20:29 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко отклонил заявление об отставке, поданное генеральным прокурором Юрием Луценко, сказано 9 ноября на официальном сайте президента Украины.

Ранее Луценко получил поддержку Верховной рады, за его отставку проголосовали всего 38 депутатов, а также перед ним стоят важные задачи, сказано в сообщении.

Напомним, об отставке Луценко на Украине заговорили 4 ноября после известия о смерти херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой «герои АТО».

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6 ноября Луценко заявил о намерении подать в отставку, а на следующий дел осуществил сказанное.

Эксперты считают эти действия генерального прокурора попыткой создать максимально благоприятные условия для возвращения в украинскую политику.

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Политическая жизнь Украины
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