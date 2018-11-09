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Послу Австрии в Москве был заявлен протест из-за шпионского скандала

Политика

Российско-австрийские отношения ухудшаются

Москва, 9 ноября 2018, 20:22 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило протест послу Австрии в Москве Йоханнесу Айгнеру после заявления официальной Вены по поводу поимки якобы российского шпиона — 70-летнего отставного полковника австрийских вооруженных сил. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба МИД России.

«В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооружённых сил заявили протест», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади были крайне удивлены тому, что австрийские партнеры предпочли не обсуждать свои подозрения через существующие каналы диалога, а прибегли к «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений».

В заявлении МИД РФ сказано, что австрийская сторона предприняла шаги на основании подозрений без каких-либо доказательств, которые привели к осложнению двусторонних отношений, которые, до самого последнего времени отличались весьма позитивной динамикой.

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МИД России
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