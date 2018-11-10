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Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в «очевидном провале» в ОДКБ

Политика

Вице-спикер парламента Армении обвинил и.о. премьера Армении Никола Пашиняна в ослаблении позиций безопасности страны

Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в «очевидном провале» в ОДКБ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Никол Пашинян

Ереван, 10 ноября 2018, 00:19 — REGNUM  Вице-спикер парламента Армении, представитель бывшей правящей Республиканской партии Армении, которая находится сейчас в жесткой оппозиции, Эдуард Шармазанов обвинил и.о. премьера Армении Никола Пашиняна в ослаблении позиций безопасности страны.

«Прошло 8 ноября и Армения не имеет в ОДКБ генерального секретаря. Ясно одно — в период правления Никола Пашиняна Армения последовательно уступает позиции своей безопасности. Более того, уже открыто заявляется, что этот пост перейдёт к Беларуси. Это очередной очевидный провал правительства Пашиняна», — говорится в заявлении Шармазанова.

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Теперь, по его словам, Пашинян перейдет к новому этапу борьбы против коррупции.

«Господин премьер, против коррупции надо бороться, но не за счёт безопасности Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ). Да, и ещё, Алиев вновь заговорил о возврате каких-то территорий, об уступках со стороны Армении, о том, что Арцах принадлежит Азербайджану. Я ждал вашей реакции, но вместо вашего решительного слова получил молчание», — отметил Э.Шармазанов.

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Политическая жизнь Армении
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