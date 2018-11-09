Пашинян. Демократия в Армении необратима

Ереван, , 20:05 — REGNUM Революция произошла не только в Армении, но и среди армян всего мира, в национальном сознании, и ее самым важным результатом должно стать использование национального потенциала для укрепления нашей родины. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в Астане на встрече с представителями армянской общины Казахстана.

«После своего избрания премьер-министром я много путешествую, и в каждой стране, которую я посещаю, происходят примерно вот такие встречи с нашими соотечественниками, и когда мы встречаем так много родных людей, мы думаем следующее: мы на самом деле могущественный народ со своим потенциалом, но, к сожалению, до сих пор не используем его полностью. Революция произошла не только в Армении, но и среди армян всего мира, в национальном сознании, и ее самым важным результатом должно стать использование национального потенциала для укрепления нашей родины, которая должна стать гарантом номер один существования армян», — согласно пресс-службе правительства Армении, сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра подчеркнул, что необходимо сформулировать общую национальную цель и сконцентрировать все свои силы на ее достижении.

«Наша самая важная задача заключается в том, чтобы действительно задействовать наш потенциал в дальнейшем развитии Армении. Наш самый главный недостаток заключался в том, что мы не формулировали общих целей и разные части нашего народа действовали не очень сплоченно. Мы должны сформулировать общую национальную цель и сконцентрировать все свои силы на ее достижении. Я думаю, что самая важная особенность революции такова: мы получили новую энергию, новый энтузиазм, чтобы сделать Армению страной, способной полностью защитить себя, развиваться, быть привлекательной для инвестиций и проживания», — отметил Пашинян.

По его словам, после революции в Армении существуют некоторые тенденции иммиграции.

«С мая по октябрь включительно сальдо миграции Армению составил плюс 13 тыс. В аналогичный период прошлого года сальдо было минус 9 тыс. Надеюсь, что в результате нашей предстоящей деятельности эти 13 тыс. станут 130 тыс., 200 тыс., 1 млн 300 тыс., и у нас будет государство нового уровня. Мы хотим, чтобы Армения руководствовалась следующим девизом: счастливый индивид, заботливое общество, могущественное государство. Я знаю, что вместе мы добьемся этой цели», — подчеркнул Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра также ответил на ряд вопросов представителей армянской общины, которые касались развития экономики, образования, науки, здравоохранения, туризма, налогового администрирования и реформ в Армении.

Группа армян выразила заинтересованность и готовность заниматься предпринимательской деятельностью на своей родине. Никол Пашинян приветствовал данную инициативу.

«В Новой Армении созданы новые возможности и от желания каждого из нас зависит, будет он использовать эти возможности или нет. Приведу свой пример: когда в 1991 году Армения обрела независимость, было объявлено, что в стране существует свобода слова. В том году я окончил школу и говорил следующее: когда есть свобода слова, она не будет существовать до тех пор, пока не будет людей, которые не пойдут и не воспользуются этой объявленной возможностью. То же самое касается и Новой Армении. Когда мы говорим, что есть новые возможности для бизнеса и есть свобода, то это не станет действительностью до тех пор, пока люди не пойдут и не воспользуются этой возможностью», — сказал исполняющий обязанности премьер-министра, добавив, что сегодня нет никаких препятствий для какой-либо деятельности или инвестиций в Армении, и он приветствует и придает важное значение реализации таких инициатив.

Он подчеркнул, что в Армении будет проводиться последовательная политика поощрения труда.

По словам Никола Пашиняна, правительство поставило перед собой задачу создать карту армян мира, чтобы узнать, в какой области и какой потенциал у нас есть.

«Это трудная, но важная работа, чтобы мы могли объединить весь потенциал нашего народа», — сказал и. о. премьер-министра.

Коснувшись вопроса о политической ситуации в Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что демократия в нашей стране необратима.

«В Республике Армения не может быть диктатуры, демократия в нашей стране необратима. В Армении СМИ никогда не были настолько свободными, как сегодня. Самое важное изменение, которое произошло, — это восприятие людьми своей роли, взаимоотношения между ними. Иностранцы сегодня самое большое впечатление получают от людей, они отмечают, что создается такое впечатление, что Армения — это одна семья. Это самое важное изменение. Мы демократическая страна, и иначе быть не может. Народ совершил революцию против авторитаризма, олигархической системы и больше не позволит создания такой системы. Самой разрушительной для нашей политической системы было создание фальшивой оппозиции, и это, на мой взгляд, происходит после 1998 года. Мы не пойдем по этому пути. Долгое время в Армении не было властей, которые имели бы мандат от народа, и не было оппозиции. Поэтому люди в Армении никому не верили. Мы не будем создавать искусственную оппозицию, потому что оппозиция должна создать себя сама. На предстоящих парламентских выборах люди определят, кто является властью, а кто — оппозицией», — сказал Пашинян.

Коснувшись вопроса одного из участников встречи о проблемах бизнеса два года назад, существовавших порочных явлениях и их решении, Никол Пашинян сказал: «Не встретившись лицом к лицу с действительностью, мы не сможем двигаться вперед. В апреле этого года мы достигли ситуации, когда народ встал на ноги и сказал, что так продолжать нельзя. А как можно продолжать? Мы должны понять, в чем была причина того, что в нашей стране были деградированы даже примитивные правила. Это наша самая большая концептуальная задача. Должны ли быть раскрыты все случаи коррупции или нет? Это очень серьезный вопрос, и я считаю, что каждая копейка, украденная у народа, должна быть возвращена. Вся правда о нашей стране должна быть раскрыта. Но это не значит, что мы должны совершать вендетту, расставлять гильотины в нашей стране. У нас должны быть определенные условия для достижения национального консенсуса. Те, у кого есть что возвращать народу, если они вернут, возможно, в отношении этих людей будет проявлена некая снисходительность, а если нет, то мы должны совершить правосудие в отношении этих людей. Нашей стране нанесен ущерб как во внутри-, так и во внешнеполитической среде. Никто не может думать, что может ограбить народ и пойти куда-нибудь, чтобы насладиться награбленным. Этого не будет».