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Трамп предложил обвинить Россию в проблемах с подсчётом голосов в США

Политика

В штатах Флорида и Джорджия до сих пор не завершился подсчёт голосов избирателей

Трамп предложил обвинить Россию в проблемах с подсчётом голосов в США
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 9 ноября 2018, 19:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в шутку предложил возложить на Россию ответственность за то, что в американских штатах Флорида и Джорджия до сих пор не подсчитаны голоса после состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

«Хотите сказать, что они только сейчас отыскали голоса избирателей во Флориде и Джорджии, тогда как выборы состоялись во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинений от президента Путина!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге Twitter.

Напомним, ранее на пресс-конференции Дональда Трампа в Белом доме по итогам выборов произошёл скандал после того, как журналист CNN задал президенту вопрос о «российском вмешательстве» в выборы. Трамп отказался отвечать и заявил, что CNN «должно быть стыдно» за то, что у них работает столь «грубый и ужасный человек».

Позднее стало известно, что журналист Джим Акоста был лишён аккредитации в Белом доме.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что состоявшиеся промежуточные выборы стали «самыми безопасности в истории».

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Выборы в США
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