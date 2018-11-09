В Донбасс прибыла глава Парламентской ассамблеи НАТО

Киев, , 19:44 — REGNUM Президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене впервые посетила восточную часть Украины, сообщает 9 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, глава ассамблеи заявила, что войска Украины «защищают демократически мир» и что выборы в ДНР и ЛНР являются якобы «нелегитимными». Также Юкнявичене отметила, что в 2020 году сессия ассамблеи НАТО состоится в Киеве.

Напомним, западные «партнеры» Украины лицемерно заявляют о том, что Киев «защищает демократию», хотя ВСУ воюют с собственными гражданами, ежедневно обстреливая республики Донбасса и убивая взрослых и детей.

Тем не мене ДНР и ЛНР успешно отражают агрессию Украины, отстаивая свой суверенитет и право на строительство независимого государства.