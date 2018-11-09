Что означает «отставка» генпрокурора Украины Луценко

Руслан Веснянко, , 19:08 — REGNUM

Прежде чем проанализировать причины этого неожиданного поступка, необходим небольшой экскурс в историю.

31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой помощницу мэра Екатерину Гандзюк. Преступников нашли, и тут началось самое интересное: оказалось, что инцидент явился результатом бизнес-разборок из-за экспорта местного леса. Причём обе стороны конфликта представляли бывшие участники так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. Кстати, в этот же день в Бердянске был убит один из участников этого «коммерческого» спора. Расследование дела шло ни шатко ни валко, но 4 ноября дама скончалась в больнице из-за оторвавшегося тромба.

И тут внезапно её смертью решили воспользоваться т.н. «активисты» и политики, предъявившие требования завершить расследование преступления и установить его заказчиков. Уже на следующий день некие режиссёры развернули мощную кампанию против генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова. В соцсетях и на митингах «активисты» потребовали от этих чиновников уйти в отставку.

И вот уже 6 ноября Луценко пришёл в Верховную раду и объявил о своей предстоящей отставке: «Чтобы не было никаких сомнений, что я за власть цепляюсь, подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос», — пустил слезу генпрокурор. В парламенте даже провели т.н. рейтинговое голосование, и лишь 38 депутатов одобрили манёвр Юрия Витальевича. Впрочем, это голосование не имело никакого практического значения — ведь представление об увольнении генпрокурора в Раду может внести лишь президент, и только после этого депутаты могут принять решение. У Луценко хоть и нет юридического образования, но в этих вопросах он прекрасно «шарит».

Теперь рассмотрим некоторые побудительные причины подобного демарша.

Понятно, что избавиться от выдвинутых обвинений в некомпетентности и развале работы ведомства попыткой отставки — для Луценко цель исключительно побочная. Ведь до сих пор не завершены и не переданы в суд дела по убийствам Олеся Бузины и Павла Шеремета, и за это генпрокурору совершенно не стыдно. Так что в данном случае смерть Гандзюк — лишь удобный повод решить свои сугубо политические задачи.

Одну из возможных причин назвал политолог Андрей Золотарёв. Он считает, что манёвр Луценко имеет сугубо политическую основу. «Порошенко в ходе избирательной кампании постарается задействовать в том числе и силовые ресурсы, для того чтобы убрать своих конкурентов, в первую очередь, Юлию Тимошенко. И, видимо, Луценко не хочет быть политическим киллером», — предположил эксперт.

Французский политик и дипломат Шарль Морис де Талейран-Перигор утверждал, что предательство — это вопрос даты, т. е. вовремя предать — это предвидеть. Напомню, что до «революции достоинства» Луценко был ярым сторонником «дамы с косой», но после того, как стало понятно, что госдеп намерен назначить президентом Украины Петра Алексеевича, будущий генпрокурор без диплома вместе с «группой товарищей» (Арсений Яценюк, Александр Турчинов и др.) оперативно переметнулся в стан Порошенко. Сейчас, видимо, Юрий Витальевич может совершить либо обратный переход, либо даже поддержать на президентских выборах Виталия Кличко, которому от имени коллективного Запада якобы выказала поддержку канцлер Германии Ангела Меркель, даже специально посетившая по этому поводу Киев на прошлой неделе.

Скорее всего, Луценко устроил это шоу для повышения своей политической значимости или даже цены. Он прекрасно понимает, что ни Верховная рада, ни тем более президент его отставку не примут. Порошенко попросту нельзя увольнять генпрокурора, ибо второй раз «финт с ушами» с назначением на эту должность своего человека у него вряд ли получится. И тогда вплоть до самых выборов исполнять обязанности генпрокурора будет его первый зам Дмитрий Сторожук — представитель «Народного фронта» Арсения Яценюка, что никак не входит в избирательные расклады Порошенко.

Так что с 99% вероятностью Луценко не только останется на своём посту, но и таким хитрым ходом только поднимет свою политическую значимость. Нечто похожее сотворил президент Грузии Саакашвили в ноябре 2007-го, когда он отдал приказ разогнать митинг оппозиции, в результате чего пострадали 508 человек. Чтобы «выпустить пар», Михо объявил досрочные президентские выборы. Они состоялись 5 января 2008, и на них благодаря оставшимся ещё сторонникам и, скорее всего, фальсификациям Саакашвили одержал победу.