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Еврокомиссар: Киев смог получить от ЕС только пятую часть обещанных средств

Политика

Украина не выполнила все условия

Киев, 9 ноября 2018, 19:01 — REGNUM  ЕС выделил Украине только пятую часть обещанных средств из-за невыполнения Киевом всех условий, заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, сообщает 9 ноября УНИАН.

По его словам, ЕС обещал выделить Украине 50 млн евро для поддержки реформ и различных сфер деятельности государства. Однако Киев смог выполнить только одно условие, и получил, соответственно, только 10 млн евро.

«Мы смогли выделить только $10 млн, остальные $40 млн потеряны. Этому мы не можем быть рады», — отметил Хан.

Напомним, Украина должна была обеспечить независимое регулирование энергетического рынка, создать должность бизнес-омбудсмена и отменить электронное декларирование для антикоррупционеров.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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