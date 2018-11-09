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Взрывы в Сомали: теракт осуществила группировка «Аш-Шабаб» *

Политика

* «Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Могадишо, 9 ноября 2018, 18:39 — REGNUM  Ответственность за взрывы в столице Сомали взяла на себя экстремистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 9 ноября передает агентство Associated Press.

По последней информации, число погибших в результате серии взрывов у отеля в центре Могадишо уже достигло 30 человек, десятки человек получили ранения.

Согласно заявлению правоохранителей, в центре столицы были взорваны три заминированных автомобиля. Очевидцы сообщают, что террористы также открыли стрельбу по прохожим и автомобилям.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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