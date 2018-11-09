В результате теракта в столице Сомали взорвался школьный автобус

Могадишо, 9 ноября 2018, 18:14 — REGNUM В центре Могадишо в результате взрывов двух заминированных автомобилей у здания отеля погибли и получили ранения постояльцы отеля, а также прохожие и автомобилисты, 9 ноября передает агентство Reuters.
По сообщению местных СМИ, в результате одного из взрывов загорелся и взорвался школьный автобус, погибли дети.
Общее число погибших увеличилось до 30 человек, десятки человек ранены, число пострадавших и погибших может еще возрасти.
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