Ротация изменила расклад сил в новгородском политсовете «Единой России»

Великий Новгород, , 18:03 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 9 ноября, на конференции Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия» обновили состав регионального политсовета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе нового секретаря регионального отделения, члена Совета Федерации Сергея Фабричного, в состав политсовета включили бывшего руководителя партии в регионе, спикера областной думы Елену Писареву и мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева.

Кроме того, в состав регионального политсовета регионального отделения «Единой России» вошли директор Чудовского Дворца спорта «Молодёжный» Татьяна Шишлянникова и директор Института экономики и управления НовГУ Владимир Трифонов.

В рамках плановой ежегодной ротации из политсовета исключили бывшего главу Новгородского района Анатолия Швецова, секретаря Парфинского отделения партии Жанну Абрамову, бывшего спикера думы Великого Новгорода Владимира Тимофеева и бывшего секретаря партийного отделения в Великом Новгороде Владислава Букетова, а также секретаря Мошенского отделения партии Екатерину Большакову. Вместо них в политсовет вошли новый секретарь партийного отделения в Великом Новгороде Игорь Авдеев, руководитель фракции «Единой России» в думе Великого Новгорода Сергей Золотарев, глава Новгородского района Олег Шахов, глава Парфинского района Елена Леонтьева, заместитель главы Солецкого района Татьяна Миронычева и новый спикер думы Великого Новгорода Алексей Митюнов.

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Напомним, ранее Сергей Фабричный, который с 11 октября исполнял полномочия секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России», обещал новгородским единороссам кадровые изменения.

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